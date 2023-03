Hypercar : Ferrari signe sa première pole en WEC à Sebring

Par Emmanuel Touzot 17 mars 2023 - 00:51





La saison 2023 du WEC a rendu un tout premier verdict ce jeudi en Floride, avec les qualifications des 1000 Miles de Sebring, première manche de la troisième année des Hypercar.

C’était aussi la première séance dans laquelle on voyait s’affronter Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche, Toyota et Vanwall. Et alors que Toyota semblait favori après les trois séances d’essais libres dominées par la GR010, c’est Ferrari qui s’est emparé de la pole !

La 499P pilotée par Antonio Fuoco a signé un chrono de 1’45"067, suffisant pour s’élancer demain en première place de l’épreuve. Toyota place la n°8 de Brendon Hartley en première ligne avec deux dixièmes de retard.

Troisième, la deuxième Toyota partagera la deuxième ligne avec l’autre Ferrari, Kamui Kobayashi ayant terminé à quatre dixièmes de la pole, contre 0"807 pour Alessandri Pier Guidi.

La Cadillac pilotée par Alex Lynn est cinquième à une seconde, devant les deux Porsche repoussées à deux secondes. Kevin Estre dans la n°6 et Michael Christensen dans la n°5 ne sont ainsi séparés que par 17 millièmes de seconde. On retrouve ensuite les deux Peugeot 9X8, décidément peu à l’aise à Sebring.

Loïc Duval a qualifié la n°94 en huitième place à 2"388 de la pole, tandis que Mikkel Jensen est neuvième à 3"138. Enfin, Glickenhaus et Vanwall suivent à plus de quatre secondes, pour six dixièmes devant les LMP2, où les 11 prototypes de la catégorie se tiennent en une seconde.