Hungaroring, Qualif. : De Vries impérial sous la pluie

Changement de météo pour cette séance de trente minutes de qualifications par rapport aux essais libres : il pleut sur le circuit hongrois et la piste est donc mouillée. Mais à peine les monoplaces se sont-elles élancées que le drapeau rouge est déjà sorti : Mazepin est arrêté en piste. Après quelques minutes d’interruption - et un chrono arrêté - la session peut reprendre. Evidemment tous les pilotes - excepté Mazepin - reprennent immédiatement la piste. Sur sa lancée de ce matin, Nyck De Vries signe le premier chrono de référence en 1.50.820. Ghiotto se place à seulement quelques millièmes de lui, alors que l’écart avec le troisième - Mick Schumacher - dépasse les deux secondes.

S’habituant aux délicates conditions de piste, les pilotes améliorent régulièrement leurs chronos, et Ghiotto s’approche encore un peu plus de De Vries, tandis que cela s’est resserré derrière eux : Mick Schumacher n’est plus qu’à six dixièmes, devant Latifi et Zhou, eux aussi sous la seconde d’écart avec le meilleur temps. Comme c’est habituel sur le sec, les pilotes reviennent aux stands à mi-séance... mais Latifi reste en piste et en profite pour s’emparer de la pole provisoire en 1.50.518. Les pilotes étant restés un peu plus longtemps améliorent d’ailleurs pour la plupart, à l’image de Zhou et Aitken.

Au moment où ces derniers rentrent aux stands, d’autres en sortent pour leurs dernières tentatives : c’est notamment le cas de Nyck De Vries, déterminé à reprendre la pole. Le Néerlandais se fait passer au classement par Mick Schumacher alors qu’il reste cinq minutes. Cela ne dure pas, le pilote ART enchaîne les meilleurs secteurs pour s’offrir une avance considérable de sept dixièmes sur Latifi ! Son chrono d’1.49.809 semble difficile à battre...

Luca Ghiotto s’approche du temps de De Vries, mais ne passe pas sous la minute 50 au tour : c’est toutefois suffisant pour la deuxième place. On entre à présent dans les derniers instants de cette séance, et si quelques pilotes améliorent en milieu et fin de peloton, personne aux avant-postes n’est en mesure d’inquiéter la ART. La pole revient donc à Nyck De Vries devant Luca Ghiotto. La deuxième ligne sera occupée par Nicholas Latifi et Mick Schumacher. Cinquième, Louis Delétraz devance Ilott et Aitken. On retrouve aussi dans le top 10 Matsushita, Hubert et Zhou, dans cet ordre.