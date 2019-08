Hungaroring, Libres : De Vries donne le ton

Comme d’habitude, les pilotes ne disposent que de très peu de temps de roulage avant les qualifications : ces 45 minutes d’essais libres sont donc intenses et les monoplaces sortent en piste dès le début de la séance, sur un asphalte dont la température approche déjà les 36 °C. Si Jordan King est le premier à signer un chrono de référence en 1.31.991, c’est Luca Ghiotto qui est le premier à véritablement réaliser un chrono correct, en passant sous la minute 30. Mais alors que les pilotes sont tous en train d’améliorer ou d’effectuer leur premier tour lancé, un drapeau jaune et une voiture de sécurité virtuelle viennent interrompre leurs efforts : Sean Gelael est parti en tête à queue au virage 8 et sa PREMA est arrêtée en bord de piste.

Une fois la PREMA de l’Indonésien dégagée, la session peut reprendre son cours normal et Anthoine Hubert hisse son Arden à la première place, en 1.29.544. Ce n’est pas pour longtemps, puisque le leader du championnat, Nyck De Vries, est lui aussi sur un tour lancé, et il s’empare du meilleur temps, en 1.29.236. Ce chrono ne sera d’ailleurs plus battu de la session. Mick Schumacher suit le Néerlandais et se place deuxième. C’est à ce moment-là que cette séance d’essais libres va être perturbée une seconde fois, cette fois avec un drapeau rouge : Ralph Boschung a tapé le mur au premier virage.

Sous le drapeau rouge, le chrono continue de tourner et les équipes et pilotes perdent donc du précieux temps de roulage. Le feu passe de nouveau au vert alors qu’il ne reste que douze minutes, et bien sûr tout le monde qui le peut reprend la piste, mais presque plus personne n’améliore. Nyck De Vries se fait même une frayeur en perdant le contrôle de sa ART au virage 5 : cela reste heureusement sans conséquence.

Le meilleur chrono de ces essais libres revient donc à Nyck De Vries, devant les débutants Mick Schumacher et Anthoine Hubert. Jordan King est quatrième, suivi de Zhou, Aitken et Sette Camara. Luca Ghiotto se classe huitième tandis que Matsushita et Ilott complètent le top 10.