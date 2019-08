Hungaroring, Course 2 : Mick Schumacher remporte sa 1ère victoire en F2

Le temps est plutôt couvert ce matin sur le circuit hongrois, et la température de l’air est de 23 °C. Celle de la piste est en revanche bien plus élevée, dépassant les 41 °C. Suite à sa huitième place d’hier, c’est Mick Schumacher qui part en pole pour cette course sprint, devant Matsushita. L’Allemand prend un départ correct, mais le Japonais tente une manœuvre par l’extérieur au premier virage qui ne passe pas. Derrière eux, Sette Camara a pris la troisième position à King, tandis que Ghiotto a loupé son envol et se retrouve neuvième.

Alors que Mick Schumacher avait creusé l’écart sur Matsushita dans les premiers tours, le pilote Carlin effectue un tour ultra rapide et revient sur la PREMA... avant de reprendre ses distances. Un volonté peut-être pour le Japonais de signer le meilleur tour en course ? Sergio Sette Camara revient sur Matsushita, entraînant avec lui le train de voiture qui le suit. En fond de peloton, Tatiana Calderon et Arjun Maini se touchent et la Colombienne doit abandonner suite à une suspension cassée.

On arrive à la mi-course et les écarts sont très serrés entre toutes les monoplaces : les dix premiers se tiennent ainsi en moins de dix secondes ! C’est pareil derrière, où l’écart entre Zhou, onzième, et Boschung, 17è, n’est que de cinq secondes. Malgré cela, aucune réelle tentative de dépassement n’est à signaler ces derniers tours : les pilotes semblent gérer leurs pneus et attendre une éventuelle dégradation de leurs concurrents pour porter une attaque.

A l’entame du 17è tour, Sergio Sette Camara passe à l’action : il passe Matsushita par l’intérieur au premier virage, mais le Japonais reprend sa deuxième position en sortie de virage. Cela a réveillé le pilote Carlin, qui accélère le rythme pour se détacher du Brésilien. En huitième position, Mazepin se fait dépasser par Ghiotto et le Russe met deux roues dans l’herbe, perdant une nouvelle place au profit d’Ilott. Le pilote ART roule plus lentement que ses concurrents et c’est Zhou qui passe ensuite.

Les deux pilotes en lutte pour le championnat, Nyck De Vries et Nicholas Latifi, se battent pour le gain de la sixième place. Un peu d’action hors des points : Delétraz double Gelael à la fin de la ligne droite des stands. On entre dans les cinq derniers tours et les écarts devant semblent stabilisés. Ce n’est pas le cas plus loin, où Mazepin continue de chuter au classement : Alesi et Hubert le doublent. Anthoine Hubert en profite pour dépasser également Giuliano Alesi.

Si la Carlin de Matsushita est plus rapide en ligne droite, la PREMA de Schumacher la distance dans les virages du secteur 2 : cela suffit à Mick Schumacher pour décrocher sa toute première victoire en F2. Sergio Sette Camara monte sur la troisième marche du podium. Jordan King est quatrième, devant Jack Aitken. Plus loin, on trouve Nyck De Vries suivi de près par Latifi, Ghiotto et Zhou.