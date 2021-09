Huitième à l’arrivée, Pagenaud s’est ’régalé’ à Laguna Seca

Simon Pagenaud et s’est élancé de la huitième place dimanche lors de l’avant dernier Grand Prix de la saison à Monterey. Le français a réalisé une course solide pour terminer à la même position, et gagner une place au championnat.

Pagenaud a réalisé un bon début de course en remontant jusqu’à la cinquième position avant son premier arrêt au stand au 13e tour. Chaussé de pneus tendres, il est ressorti 17e après cet arrêt.

Au 40e tour, en troisième position, le Français réalisait son deuxième arrêt et chaussait les pneus noirs. Pagenaud revenait rapidement à la sixième place et s’y maintenait jusqu’à son troisième et dernier arrêt, à 28 tours de la fin.

Il ressortait de nouveau en pneu noir, à la neuvième position. A quelques tours de la fin de la course, alors qu’il était septième, il laissait passer son coéquipier Josef Newgarden afin qu’il conserve une chance de remporter le championnat, et terminait à la huitième place de ce Grand Prix.

"La voiture était super, je me suis régalé" a déclaré Pagenaud après l’arrivée. "C’était une course axée sur la gestion de la dégradation des pneus, surtout les pneus arrière. Il y a eu beaucoup de stratégies."

"On a vu que la stratégie à quatre arrêts a fonctionné pour certains. Je suis content d’avoir pu aider Josef au championnat en le laissant passer et en le protégeant à la fin. C’est bon pour l’équipe."

"Je tiens à remercier Menards et Chevrolet pour le week-end. Je suis ravi d’aller à Long Beach pour la prochaine et dernière course de la saison" a-t-il conclu, alors qu’il pourrait s’agir de la dernière course pour lui avant de refermer la page Penske.

Les rumeurs du paddock IndyCar l’envoient toujours chez Meyer Shank Racing, où il piloterait la voiture numéro 60, aux côtés de Helio Castroneves. Ce serait aussi un retour avec le moteur Honda, le constructeur japonais étant fraîchement auréolé d’un quatrième titre des constructeurs consécutif.