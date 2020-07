Hongrie, Qualifications : Ilott en pole après un drapeau rouge

La pluie ayant débuté au début des essais libres en milieu de journée, très peu de pilotes ont réalisé un chrono et il y a eu très peu de roulage, afin d’économiser les pneus pluie. Giuliano Alesi avait terminé en haut de la feuille des temps, sans que ce soit significatif. Pour cette séance de qualifications, la piste est encore bien mouillée et sa température n’atteint même pas les 20 °C, une pluie fine continuant de tomber sur Budapest. Tous les pilotes s’élancent au feu vert.

Alors que Daruvala vient de signer le meilleur temps, et que beaucoup de pilotes n’ont pas encore complété de tour chrono, le drapeau rouge est de sortie : Samaia est sorti de la piste au virage 4. Le Brésilien n’a pas endommagé sa MP Motorsport mais il a calé et il faut dégager sa monoplace. Une fois ceci fait, les pilotes peuvent revenir en piste, ce qu’ils s’empressent de faire. Louis Delétraz déloge d’abord assez largement Daruvala de la pole provisoire, avant d’être battu par Ghiotto. Entre temps, Mazepin est parti en tête à queue dans les graviers : heureusement pour lui, il peut repartir. Ghiotto améliore encore le temps de la pole provisoire, mais Lundgaard s’approche de l’Italien à seulement 5 millièmes !

Les chronos s’améliorent à chaque tour et on assiste à beaucoup de changements de position : Lundgaard prend finalement la pole provisoire à la mi-séance, avant que Mick Schumacher ne se hisse à la première place. Alors que quelques pilotes rentrent aux stands, Ghiotto profite de la piste qui se libère pour reprendre la pole provisoire, tandis que Ticktum passe deuxième. La majorité des pilotes est maintenant aux stands, et Ilott est quasiment seul en piste : il signe le meilleur chrono en 1.50.767 alors que son coéquipier Zhou se hisse en troisième position dans les mêmes conditions.

Les pilotes reviennent peu à peu en piste pour les derniers tours chronos de la séance : Mazepin va en avoir besoin car son meilleur temps a été annulé pour être sorti trop large des limites de la piste. Matsushita part en tête à queue et crée un drapeau jaune, puis Marino Sato fait de même... avant que Daruvala n’aille planter sa Carlin dans les graviers : le drapeau rouge est de nouveau brandi alors qu’il ne reste que quatre minutes et que personne n’a encore pu améliorer. La session ne repartira pas et le classement est donc acté !

Callum Ilott s’élancera donc en pole demain pour la course 1, devant Luca Ghiotto et son coéquipier Zhou. Ticktum partira quatrième, Mick Schumacher cinquième. Lundgaard sera en sixième position devant Armstrong et Aitken. Sean Gelael et Giuliano Alesi concluent ce top 10.