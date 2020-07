Hongrie, Course 2 : Victoire stratégique de Ghiotto

Il a plu tôt ce matin sur le Hungaroring mais la course de F3 a contribué à sécher la piste : la trajectoire est sèche et les pilotes partent en pneus secs, mais il reste des endroits humides. Suite à sa huitième place hier, Callum Ilott s’élance en pole, lui qui était déjà en pole hier grâce à son meilleur temps des qualifications. Le Britannique prend un bon envol et à la fin du premier tour il a déjà plus de trois secondes d’avance sur Ghiotto. Cinquième, Ticktum connaît déjà des problèmes sur sa DAMS : le Britannique se plaint d’un manque de puissance et chute au classement, mais continue quelques tours avant d’être contraint à l’abandon.

Au sixième tour, Mick Schumacher dépasse Nikita Mazepin et passe quatrième. L’Allemand s’empare du meilleur tour en course dans la foulée, mais Ilott récupère son bien au tour suivant. A l’entame du dixième tour, Mick Schumacher dépasse Louis Delétraz et prend la troisième place. Le tour d’après, c’est Mazepin qui double le Suisse grâce au DRS, et au 12è tour Shwartzman fait de même. Les pilotes qui avaient fait le choix de partir en pneus tendres - comme Daruvala et Gelael - sont contraints à un arrêt aux stands.

En difficultés avec ses pneus mediums, Louis Delétraz s’arrête aussi à la mi-course et met des mediums. PREMA opte pour la même stratégie et fait rentrer Mick Schumacher pour le faire passer en pneus tendres : malheureusement, l’arrêt se passe mal et l’Allemand perd du temps. Ilott et Shwartzman font de même au tour suivant, mais ont du mal à mettre les pneus en température : du coup Delétraz double le Russe et revient sur le Britannique. Seuls Ghiotto et Alesi ne se sont pas arrêtés et ils se retrouvent donc aux deux premières places.

Si Ghiotto semble relativement à l’abri pour l’instant, Alesi voit Ilott lui revenir dessus et le pilote Uni-Virtuosi dépasse sans problème la HWA. Louis Delétraz fonce lui aussi sur Alesi, mais le Suisse se fait d’abord doubler par Mick Schumacher au dernier virage ! L’Allemand en profite pour enchaîner et passer Alesi : le revoilà troisième. Delétraz et Shwartzman passent ensuite devant Giuliano Alesi, puis le Russe de PREMA dépasse le Suisse.

Devant, Ilott remonte certes sur Luca Ghiotto mais ce ne sera pas suffisant : sans avoir changé de pneus, l’Italien de Hitech s’impose ! Callum Ilott prend la deuxième place à seulement 4 dixièmes ! Mick Schumacher monte aujourd’hui encore sur la troisième marche du podium. Robert Shwartzman finit quatrième devant Mazepin et Delétraz. Daruvala et Zhou empochent les derniers points.