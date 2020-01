Hitech Grand Prix s’engage en F2 pour la saison 2020

La Formule 2 a annoncé de manière inattendue qu’une 11e équipe allait rejoindre sa grille en 2020, puisque Hitech GP a décidé de s’engager dans le championnat après une belle campagne en F3 l’année dernière, où elle avait remporté quatre victoires, signé six podiums et une pole.

La structure britannique s’ajoutera donc aux dix équipes déjà présentes et portera les numéros 24 et 25. En F3, l’équipe alignait Juri Vips, Leonardo Pulcini et Ye Yifei. L’Estonien a signé en Super Formula, mais la question se pose de savoir si Hitech pourra finalement le rapatrier en Europe pour lancer le protégé Red Bull en F2.

"Hitech GP a connu une saison solide en F3 en 2019 et je sais que, bien qu’ils arrivent tard, ils seront capables de s’adapter rapidement à la Formule 2 pour lutter contre les autres équipes" a déclaré le PDG de la F2, Bruno Michel.

Ce que confirme le propriétaire de l’équipe, Oliver Oakes : "Je voudrais remercier Bruno pour la confiance placée en Hitech, qui nous a permis d’avoir une place supplémentaire. Passer en F2 a toujours été une chose à laquelle nous aspirions, une fois que nous étions établis en F3."

"Les nouvelles jantes de 18 pouces et les évolutions qui arrivent en F2 font que c’est le bon moment pour s’engager, plutôt que fin 2020, où il aurait ensuite fallu une année pour le processus d’apprentissage."

"Bien sûr, rejoindre la grille si tard signifie que nous sommes un peu au pied du mur, mais nous aimons les défis ! Nous ne nous faisons pas d’illusions, ce sera difficile de rouler contre les équipes établies en F2, mais je crois en notre groupe et j’ai hâte d’être à Bahreïn."