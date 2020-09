Herta gagne et mène un trio Andretti à Mid-Ohio

C’est Colton Herta qui avait fait la pole position lors d’une séance perturbée par la pluie, et il s’élançait aux côtés de Santino Ferrucci. Ce dernier a attaqué par l’extérieur mais la piste étant verte, il est sorti et en revenant sur la piste, a harponné Felix Rosenqvist et Alex Palou.

Il a été pénalisé pour cela mais a provoqué l’abandon des deux hommes. La course a été relancée avec Herta en tête devant Dixon, et tous les hommes de tête se sont arrêtés au 16e tour, lorsque Dalton Kellett est sorti de piste et a provoqué une neutralisation de la course.

Herta a mené la relance devant Dixon, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay et Graham Rahal. Mais les bords de piste humides ont piégé d’abord Marco Andretti, qui est sorti dans les graviers, mais surtout Scott Dixon !

Le leader du championnat s’est laissé piéger en sortant large d’un virage et a mordu à l’extérieur du vibreur, dans la terre humide, l’envoyant en toupie. Il est reparti dernier et a dû s’arrêter aux stands, ce qui l’a renvoyé en 19e position.

Son principal poursuivant au championnat, Josef Newgarden, en a profité et pointait au septième rang. A la mi-course, Herta menait un trio Andretti, ses équipiers Rossi et Hunter-Reay le suivant, tandis que Graham Rahal et Simon Pagenaud, parti sixième, complétaient le top 5.

Marcus Ericsson était un solide sixième devant Newgarden et le vainqueur de la première course disputée la veille, Will Power. Derrière, Rinus VeeKay et Max Chilton bouclaient le top 10 provisoire, devant un Pato O’Ward très agressif.

Dixon est remonté jusqu’à la quatrième place à la faveur des arrêts aux stands de ses rivaux malgré sa sortie, mais il a ensuite replongé en 13e place lorsqu’il a marqué son dernier arrêt.

Il s’est rapidement défait de Max Chilton pour reprendre la 12e place, tandis que Newgarden était huitième, ce qui permettait au Néo-Zélandais de limiter la casse au championnat.

Devant, la course était très calme, avec un Colton Herta intouchable. Sans afficher la domination de Power la veille, le pilote Andretti assurait un écart suffisant sur Rossi pour ne pas être inquiété.

Hunter-Reay était un solide troisième sur la dernière phase de course, durant laquelle des écarts étaient créés, et qui se passait sans vagues. Seul Dixon, qui a pris la 11e place à huit tours de l’arrivée, a animé les dernières minutes.

Herta n’a pas été inquiété jusqu’à l’arrivée et a remporté la course, devant Rossi et Hunter-Reay. L’équipe Andretti Autosport réalise un triplé pour cette deuxième course du week-end !

L’équipe, qui vit une saison difficile, n’avait signé que deux podiums depuis le début de saison, et en ajoute trois d’un coup ! Rahal termine au pied du podium, tandis que Newgarden termine huitième, deux positions devant Dixon qui conserve la tête du championnat pour 72 points, à trois courses de la fin de saison.