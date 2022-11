Hauger rejoint MP Motorsport pour sa deuxième saison de F2

Par Emmanuel Touzot 4 novembre 2022 - 12:41





Fort d’un titre de F3 acquis de manière autoritaire, Dennis Hauger est arrivé chez Prema en F2 avec de grandes ambitions cette année. Malheureusement, la saison de l’équipe italienne et du pilote n’a pas été à la hauteur des espérances, et il va donc changer de structure.

Il rejoindra en effet MP Motorsport, où il remplacera Felipe Drugovich, champion 2022 de Formule 2. Vainqueur de deux courses cette année, il espère que ce changement de cadre lui offrira la possibilité de se battre pour le titre mondial.

"Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre MP Motorsport pour une nouvelle saison de Formule 2" a déclaré Hauger. "MP a été la révélation de cette saison, en produisant constamment une excellente voiture pour chaque manche de la saison."

"Nous l’avons reconnu, et c’est une excellente nouvelle que nous ayons pu trouver cet accord. Je suis impatient de travailler avec l’équipe à partir des tests d’Abu Dhabi, qui, je l’espère, seront notre tremplin vers une saison 2023 très réussie."

Sander Dorsman, le directeur de MP Motorsport, est satisfait de ce recrutement : "Nous sommes absolument ravis qu’une personne du calibre de Dennis fasse partie de notre programme en F2 pour 2023. L’année de son titre en F3 en 2021 est encore fraîche dans mon esprit, il n’avait fait aucun prisonnier et avait été vraiment exceptionnel."

"Avec les connaissances et l’expérience qu’il a acquises au cours de sa première saison en F2, je suis certain qu’il les traduira par une forme constante de meneur de jeu et davantage de résultats comme ceux qu’il a obtenus à Monaco et à Bakou cette année."