Hartley s’engage en Formule E avec Geox Dragon Racing

Récemment engagé par Toyota pour la saison 2019 / 2020 de WEC, Brendon Hartley ne se contentera pas d’un programme en endurance, puisqu’il a signé pour piloter en Formule E avec l’équipe Geox Dragon.

Celle-ci engageait en saison 5 Jose Maria Lopez et Maximilian Günther, qui avait été remplacé par Felipe Nasr à l’occasion de plusieurs courses. Hartley a fait quelques tests pour Porsche mais n’a pas eu de place dans l’équipe du constructeur allemand, qui engagera Neel Jani et André Lotterer.

"Je suis heureux de relever un nouveau défi en Formule E avec Geox Dragon Racing" a déclaré Hartley. "J’espère que mon expérience dans différentes catégories où la gestion d’énergie rentre en compte paiera et me permettra de bien débuter dans la discipline."

"J’ai toujours été fan des circuits urbains et la Formule E en compte parmi les plus fous que j’ai vu. Si l’on ajoute à ça certains des meilleurs pilotes et constructeurs du monde, ça fait un championnat palpitant auquel participer."

Il explique avoir déjà commencé le travail : "J’ai déjà commencé à travailler avec l’équipe Geox Dragon, et j’ai un fort pressentiment quant au fait que nous pourrions partager de beaux succès dans la prochaine saison."