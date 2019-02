Hartley remplace Button chez SMP Racing en WEC

Brendon Hartley continue de rebondir après son éviction de Toro Rosso en fin d’année dernière. Après avoir été engagé en tant que pilote de simulateur pour Ferrari en F1, il va aussi disputer les deux prochaines manches de WEC, le championnat du monde d’endurance, avec SMP Racing.

Il remplacera Jenson Button aux côtés de Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin pour les 1000 Miles de Sebring et les 6 Heures de Spa-Francorchamps. Il a également révélé que d’autres choses pourraient se greffer à son planning.

"Je suis très heureux de rejoindre SMP Racing pour les deux prochaines courses du WEC à Sebring et Spa" a déclaré le Néo-Zélandais. "L’équipe a les outils et de très bons pilotes donc je pense que nous aurons une bonne opportunité de nous battre pour des podiums. Cela marque mon retour en WEC et j’ai hâte de revenir dans le paddock pour retrouver des visages familiers."

Le patron de l’équipe SMP Racing, Boris Rotenberg, s’est déclaré ravi de l’arrivée de Hartley : "Nous accueillons Brendon dans notre line-up en endurance. C’est un pilote très fort avec beaucoup d’expérience puisqu’il a gagné le championnat en WEC deux fois et a remporté les 24 Heures du Mans."