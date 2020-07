Hartley ne finira pas la saison avec Dragon à Berlin

La grande pause entre la première partie de la Saison 7 de Formule E, disputée du 22 novembre 2019 au 29 février 2020, et la seconde partie qui se déroulera en août à Berlin, aura décidément amené son lot de changements au peloton de la discipline.

Après le départ annoncé de Pascal Wehrlein, qui ne finira pas l’année avec Mahindra, celui de Daniel Abt, remplacé par René Rast, mais aussi le départ de Ma Qing Hua chez NIO 333, c’est une rupture entre Dragon Racing et Brendon Hartley qui a visiblement eu lieu.

C’est le site The Race qui l’annonce, révélant que le Néo-Zélandais serait remplacé par un pilote encore non annoncé dans l’écurie de Jay Penske. Son ingénieur était déjà parti en début d’année, et Hartley a peiné à s’imposer dans le peloton de la Formule E.

Son meilleur résultat est une neuvième place en Arabie Saoudite, mais celle-ci avait été décrochée sur tapis vert alors qu’il avait terminé 14e. Malgré un bilan flatteur en qualifications face à son équipier Nico Müller, Hartley ne finira pas la saison en formule électrique et reprendra donc certainement le travail de manière anticipée avec Toyota en WEC.