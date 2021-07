Günther remporte le premier E-Prix de New York 2021

Nick Cassidy avait signé la pole position de ce premier E-Prix de New York, première des deux courses du week-end. Le départ s’est passé sans encombre à l’avant, Cassidy conservant la tête devant Maximilian Günther et Lucas di Grassi puis Robin Frijns.

Derrière, Nyck de Vries s’est accroché avec le leader du championnat, Edoardo Mortara, qui s’était élancé dernier. Les deux pilotes ont pu continuer mais ont perdu des positions dans le premier tour.

Dans les premiers tours, Cassidy et Vergne se sont envolés devant Günther, le Français mettant la pression sur le pilote Virgin Racing. Les deux hommes ont conservé leur position lors des activations de l’Attack Mode, mais le Britannique parvenait à prendre le large.

Derrière, Pascal Wehrlein a raté son freinage et a harponné Alex Lynn. Le pilote Porsche a cassé une suspension en touchant la Mahindra et a été contraint à l’abandon, rentrant au stand au terme du tour.

Cassidy avait utilisé davantage d’énergie que Vergne dans les premiers tours, le Français ayant réussi à enchaîner de meilleurs tours en course que son rival malgré l’absence d’Attack Mode.

Le Full Course Yellow a été déclenché après un problème pour Mitch Evans, dont la Jaguar était immobilisée en piste. Le Britannique a abandonné et il a fallu quelques dizaines de seconde à la direction de course pour évacuer la voiture.

Devant, un groupe se formait entre Cassidy, Vergne, Günther et Di Grassi, qui s’étaient échappés nettement devant un autre groupe formé de Frijns, Oliver Rowland, Sébastien Buemi et André Lotterer.

Jake Dennis a ensuite perdu beaucoup de temps après un contact avec le mur, ayant abîmé sa BMW. Le drapeau jaune a été brandi pendant quelques secondes mais le Britannique a réussi à regagner son stand.

Devant, Di Grassi commençait à se montrer pressant sur Günther, mais l’Allemand était mieux placé en énergie que son rival. Cassidy, en revanche, était le moins bien placé sur ce plan. Derrière les quatre hommes, Frijns et Rowland remontaient sur la tête de course.

Vergne a ensuite attaqué Cassidy, mais la manœuvre optimiste du Français a sorti les deux hommes de la trajectoire. Günther est passé en tête devant Vergne et Di Grassi, Cassidy reculant au quatrième rang devant son équipier, Frijns.

Le classement n’a plus bougé, Günther gagnant devant Vergne et Di Grassi. Cassidy et Frijns suivent devant Buemi et Rowland, Lotterer, Bird, et Rast. Alex Lynn, troisième sur la grille, termine 11e après l’accrochage avec Wehrlein.

Mortara, qui termine 14e devant son équipier Norman Nato, conserve la tête du championnat, tandis que Jean-Eric Vergne remonte au troisième rang.