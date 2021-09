Günther quitte Andretti et rejoint Nissan e.dams

Maximilian Günther ne défendra plus les couleurs d’Andretti l’an prochain. Le pilote allemand était arrivé dans l’équipe sous l’impulsion de BMW, mais le constructeur s’est retiré et l’équipe redevient Andretti.

Günther a décidé de changer d’air et va rejoindre Nissan e.dams, en lieu et place d’Oliver Rowland. Le Britannique a terminé 14e du championnat et rejoindra Mahindra l’année prochaine.

De son côté, Günther relève un nouveau défi aux côtés de Sébastien Buemi. Seizième du championnat en Saison 7, il a été largement dominé par son équipier Jake Dennis, malgré une victoire à New York.

"Je suis fier de faire partie de la famille Nissan e.dams" a déclaré Günther. "L’équipe a de grandes ambitions en Formule E et je suis très motivé à contribuer au succès de ce projet. Rouler pour l’un des plus grands constructeurs au monde est un honneur et un pas en avant dans ma carrière. Je suis impatient de commencer."