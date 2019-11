Günther pénalisé, Vandoorne accède de nouveau au podium

Comme attendu après l’arrivée du second E-Prix d’Al Diriyah, de nombreuses pénalités ont été infligées à des pilotes du plateau de Formule E, modifiant substantiellement le classement de la seconde course du week-end.

Le plus important est la pénalité reçue par Maximilian Günther, qui avait franchi la ligne en deuxième place et permis à BMW de signer un doublé. L’Allemand avait dépassé sous régime de drapeau jaune et a écopé de 24 secondes de pénalité, soit l’équivalent d’un drive-through. Il perd de nombreuses places et échoue au final à la 11e place.

Cela permet à Lucas di Grassi de finir deuxième de la course devant Stoffel Vandoorne (photo), qui termine donc troisième pour la deuxième fois en deux jours. Le Belge est donc deuxième du championnat à cinq points du vainqueur du jour, Alexander Sims.

Nyck de Vries a lui aussi été pénalisé de 5 secondes pour un problème d’utilisation de sa batterie, et a reçu un équivalent de drive through pour avoir doublé sous safety car. Un total de 29 secondes de pénalité qui le renvoient loin des points.

Oliver Turvey et NIO auraient pu être les grands gagnants de ces pénalités avec un très beau résultat, mais il a purement et simplement été disqualifié pour avoir utilisé trop d’énergie durant la course.

Edoardo Mortara finit donc quatrième devant Oliver Rowland, Daniel Abt et James Calado, qui signe un beau résultat pour Jaguar. Jean-Eric Vergne termine huitième après être parti dernier, devant Brendon Hartley et Antonio Felix da Costa.