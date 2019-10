Günther boucle les essais en tête pour BMW

La dernière journée d’essais privés de Formule E, disputée sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, a confirmé que la hiérarchie sera très serrée et très difficile à décrypter pour cette sixième saison de la discipline, la deuxième avec les monoplaces Gen2.

C’est l’Allemand Maximilian Günther, nouvelle recrue de BMW, qui a signé le meilleur temps de la dernière journée, et donc le meilleur temps absolu de ces trois journées, en 1’15"087.

Pascal Wehrlein a terminé deuxième à 103 millièmes de seconde de son compatriote, et devance lui-même de 8 millièmes Nico Müller, recrue de Dragon Racing. On retrouve d’ailleurs six équipes différentes aux six premières places de ces essais.

En effet, Antonio Felix da Costa a placé DS Techeetah au quatrième rang, à moins d’un dixième de Müller. Derrière lui, Jaguar et Nissan e.dams sont représentées par Mitch Evans et Sébastien Buemi, qui se tiennent dans le même dixième que Felix da Costa, tout comme Alexander Sims, septième sur l’autre BMW.

Ces pilotes-là sont plus rapides que le meilleur temps signé par Robin Frijns avant-hier lors de la deuxième séance. Pour compléter le top 10, on retrouve trois anciens pilotes, à savoir Jérôme d’Ambrosio, Jean-Eric Vergne et Felipe Massa.

Sam Bird place la première Virgin Racing en 11e place, tandis que Daniel Abt a atteint la 12e position avec la première Audi. La première Porsche est celle d’André Lotterer, 16e à six dixièmes de seconde du meilleur temps. Il devance la première Mercedes, celle de Stoffel Vandoorne, de 37 millièmes.