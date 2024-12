Guide de Noël 2024 - On a lu : Toutes les Ferrari

Par Franck Drui 27 novembre 2024 - 07:00





Jamais encore un tel ouvrage n’avait été publié recensant la totalité des modèles ayant été réalisés par Ferrari. Ce livre de référence constitue un inventaire exhaustif de tous les modèles ayant été certifiés par Ferrari depuis sa création en 1947, des plus iconiques comme la 250 GTO, la Dino 246 GT, la 330 P4, la F40 ou la Ferrari Enzo, aux plus méconnus comme la Sigma ou encore la Ferrarina. Pour la première fois, la totalité de la production des usines Ferrari est ainsi regroupée en un seul et même ouvrage avec, à son sommaire, plus de 600 modèles et versions spéciales.

Ainsi, le lecteur trouvera dans ce livre :

Toutes les voitures de tourisme, qu’elles aient été produites en série régulière, en série limitée, voire en « One-Off » à l’unité, avec un recensement de toutes les versions et de toutes les carrosseries.

Toutes les machines de compétition, les prototypes comme les modèles de grand tourisme, avec leurs variantes, leurs évolutions et leurs transformations.

Toutes les monoplaces de Formule 1 et 2, ainsi que leurs adaptations pour les Formules Tasmane ou Indy.

Toutes les études de style et tous les concept-car réalisés par des carrossiers et des designers indépendants.

Chaque type, présenté de manière chronologique et illustré par des documents d’époque ou par des photos de pièces de collection, fait l’objet d’une description précise rassemblant les principales caractéristiques techniques, les chiffres de production et l’indication des numéros de châssis. L’évolution du style et du design des modèles reçoit un éclairage particulièrement avisé sous la plume de l’historien Serge Bellu qui aura consacré de nombreuses années de recherches pour documenter cet ouvrage monumental.

Un index alphabétique de tous les modèles ainsi qu’un palmarès complet des victoires de Ferrari dans les épreuves de course automobile comptant pour les championnats du monde sont publiés en annexe à la fin du livre.

