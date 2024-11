Guide de Noël 2024 : Le Mercedes G500 de Lego Technic

Par Franck Drui 9 novembre 2024 - 07:00





C’est parti pour le guide de Noël 2024 de Nextgen-Auto.com et nous commençons fort, par une pièce de choix, le Mercedes G500 de Lego Technic.

Lego devient en effet partenaire officiel de la F1 à partir de 2025 et de nombreux fans sont aussi des amoureux de la fameuse petite brique.

Pour commencer ces revues des sets les plus sympas de Lego concernant l’automobile et le sport automobile, nous avons commencé avec une nouveauté de la gamme Technic, le fameux Mercedes Classe G, ici dans sa version G500 Professional, au look et à l’équipement de baroudeur. Le tout-terrain, c’est lui, contrairement aux versions AMG qui quittent rarement les beaux quartiers !

C’est d’ailleurs à l’occasion des 45 ans de ce mythe des 4x4 que Lego sort ce set de pas moins de 2891 pièces pour un résultat donnant un monstre de 43cm de long, 20cm de large et 22cm de long.

Comptez 20 heures en prenant votre temps pour la construction, peut-être 10 à 15 pour les plus habitués, l’important étant de ne pas rater une pièce d’assemblage qui pourra vous servir bien plus tard dans la construction lorsqu’il faudra assembler certains morceaux ensemble.

Ce que nous avons apprécié dans ce set, c’est sa grande fidélité sur le plan mécanique (autant qu’on peut le faire avec des éléments Lego) avec des ensembles moteur - boîte de vitesses - différentiels - ponts totalement fonctionnels ! Les assembler vous permet de comprendre certaines bases de la mécanique et le fonctionnement réel. Et le fait de pouvoir les admirer encore une fois le modèle monté, en se penchant sous le châssis, est un vrai plus (voir photos ci-dessous).

Rapports courts, longs, marche arrière, verrouillages de différentiel, passage de 2 en 4 roues motrices, tout est possible. Comme voir aussi les 6 cylindres qui s’animent en roulant... sauf si vous laissez la boîte au neutre. Tout est respecté.

Cette partie est clairement la plus difficile en termes de montage. Et une fois les trains avant et arrière assemblés, on peut vérifier l’ensemble du fonctionnement avant de passer à l’intérieur puis à l’ensemble de la carrosserie.

Pour monter l’ensemble, deux livrets sont à disposition. Presque 600 pages de montage. Tout est très clair mais il est évident que la gamme Technic impose déjà un savoir-faire. Lego recommande ce set à partir de 18 ans, pour un adolescent déjà bien aguerri cela peut-être accessible également, à condition de parfois savoir se projeter dans l’espace. On regrette en effet que la géniale application interactive Lego Builder n’est pas (encore ?) accessible pour ce set.

En conclusion, c’est un set que nous avons pris beaucoup de plaisir à monter, en un peu moins d’une semaine à raison de 2 à 3h en moyenne par jour (c’est addictif !)

Pour trouver toutes les informations techniques sur ce set Lego n°42177 au prix public de 249,99€ et le commander, vous pouvez cliquer ici.