Guide de Noël 2022 : Partie 1

Par 3 décembre 2022 - 19:37





Le temps des fêtes arrivent bientôt et nombreux sont les fans d’automobile et de sport automobile parmi nos lecteurs. C’est donc l’occasion de vous présenter quelques livres ou objets reçus à la rédaction et qui nous ont plu !

Certains livres (dédiés au sport automobile) auront droit à des articles dédiés durant ce mois riche en sorties... et donc en idées cadeaux !

Commençons ce guide par quelques sélections chez Hugo Publishing.

Voitures de toujours (par Nicolas Meunier)

Elles en avaient sous le capot – retour sur les voitures iconiques qui ont marqué nos vies

Plus de 50 modèles décryptés sous toutes les coutures !

Plus de 30 000 heures au volant dans une vie, ça crée des liens.

Parce que l’automobile est entrée dans notre quotidien, nous entretenons avec elle un rapport particulier. Signe d’ascension sociale pour les uns, petite forteresse intime contre les soucis de la vie, lieu de souvenirs partagés avec des êtres aimés, la voiture façonne nos vies. Ce superbe ouvrage rend hommage aux modèles les plus populaires de l’ère automobile. Parce qu’elles ont accompagné/devancé l’évolution de nos sociétés, symboles de liberté, d’accessibilté aux loisirs, ces voitures françaises ou étrangères (japonaises, allemandes, mexicaines, américaines, indiennes...), vendues aux quatre coins du monde, ont forgé, par leurs qualités techniques, leur style et leurs records de longévité, la légende dorée de l’automobile.

Plus de 50 modèles iconiques (Ford T, Renault 4CV, Citroën 2CV, Fiat 500, Volkswagen Coccinelle...) à découvrir dans un ouvrage d’exception.

Prix : 29,95€ - A commander sur le site de l’éditeur

Agendas et éphémérides autour des voitures et des motos

Comme chaque année, Hugo Publishing s’invite sur notre bureau pour nous accompagner tout au long de l’année avec ses agendas, calendriers et éphémérides.

Pour 2023, l’éditeur obtient la licence des 24h du Mans pour un éphéméride ultra-complet sur les 100 ans à venir de l’épreuve. Histoire de l’épreuve, anecdotes, photos et quizz au programme ! C’est notre coup de cœur !

Prix : 12,90€ - A commander sur le site de l’éditeur

Du côté des agendas - calendriers, notre préférence va à celui des Voitures d’exception. Mais il en existe aussi un sur les Voitures de légende et un autre sur les Motos d’exception.

Prix : 14,99€ l’unité - A commander sur le site de l’éditeur