Guerrieri en tête pour la première séance d’essais hivernaux du WTCR

La saison de WTCR reprend ses droits cette semaine avec deux journées d’essais hivernaux à Barcelone, avant que les voitures n’aillent au Maroc pour la course qui se disputera le week-end prochain. Mais elle a également repris sous les meilleurs auspices pour Honda et Munnich Motorsport, avec un doublé au terme de la première journée.

C’est en effet Esteban Guerrieri qui a signé le meilleur temps de la séance en 1’54"531, trois dixièmes de seconde devant son compatriote et coéquipier, Nestor Girolami. On retrouve Jean-Karl Vernay et son Audi RS3 LMS du Team WRT en troisième place de cette première journée.

Kevin Ceccon, qui avait pris le volant de l’Alfa Giulietta en tant que remplaçant l’an dernier, continue de signer de beaux chronos avec l’Italienne engagée par Team Mulsanne et préparée par Romeo Ferraris, puisqu’il termine quatrième de cette première journée, non sans avoir causé un drapeau rouge précoce.

L’équipier de Vernay, Gordon Shedden, termine cinquième de la journée devant l’équipier de Ceccon, Ma Qing Hua, qui fait son retour à temps plein dans la discipline après avoir lui aussi réussi de belles piges en 2018.

Aux sixième et septième places, on retrouve deux débutants, Niels Langeveld et Attila Tassi, respectivement sur Audi (Comtoyou Audi) et Honda (KCMG). Huitième, Rob Huff enregistre la meilleure performance pour une des quatre VW Golf du Sébastien Loeb Racing. Tom Coronel et Mehdi Bennani complètent le top 10, devant Benjamin Leuchter.

La partie a été un peu plus difficile pour les Hyundai et les Lynk & Co, puisque le champion en titre Gabriele Tarquini a placé sa i30 TCR au 14e rang, deux places devant son équipier. A noter que seulement deux des quatre Hyundai engagées étaient présentes pour cette journée d’essais, puisque les pilotes de la deuxième structure, Augusto Farfus et Nick Castburg, étaient absents pour cause d’engagements auprès de BMW.

Les Lynk & Co ont occupé le fond du classement, Yann Ehrlacher en étant le meilleur représentant au 19e rang, tandis que Thed Björk s’est classé 22e. Une deuxième et dernière journée attend les pilotes ce vendredi sur le circuit espagnol.