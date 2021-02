Guanyu Zhou veut devenir champion de F2 pour sa 3e saison

Après trois années en Championnat d’Europe FIA de Formule 3, Guanyu Zhou a été impressionnant durant sa première campagne en Formule 2, en 2019, quand il s’est imposé comme le meilleur débutant avec cinq podiums et la septième place au classement général final.

Le potentiel pour jouer le titre en 2020 était bel et bien là, mais Zhou a vu la réussite et ses espoirs s’échapper. Le Chinois a toutefois signé sa première victoire dans la catégorie en Russie, mais aussi cinq autres podiums lui permettant de terminer au sixième rang.

Zhou sera à nouveau engagé en Formule 2 chez UNI-Virtuosi en 2021 avec un objectif clair : briller pour espérer passer en F1... avec le titre si possible !

"J’ai beaucoup appris l’an passé. Ma malchance était assez évidente et, même si ma sixième place au classement général est un résultat correct, je n’étais qu’à quelques unités du trio de tête," commente le Chinois.

"Cette année, le but est de remporter le titre. L’important est de marquer les points nécessaires pour la superlicence, mais cela ne veut pas dire que je n’attaquerai pas pour gagner le championnat. J’ai progressé sur mon pilotage et sur le plan mental l’an dernier. J’ai dû m’adapter pour rebondir après mon manque de réussite, mais je crois que tout cela m’a rendu plus fort. Cette année, je veux capitaliser sur cette expérience et mettre tout ensemble. J’espère que tout jouera en ma faveur et que nous pourrons connaître une bonne saison."

Que pense-t-il du calendrier de Formule 2 de cette année, un peu particulier et avec plus de courses par week-end ?

"Nous irons sur de nouveaux circuits. J’aime cela comme tout le monde doit les découvrir. L’équipe et le pilote devront s’adapter à ces pistes et disposer d’une bonne base de réglages. Le format comporte désormais trois courses par rendez-vous, donc il sera plus important de toujours finir dans les points et d’être bien placé sur les grilles inversées. Les qualifications seront encore extrêmement disputées et tout le monde voudra saisir sa chance. La moindre erreur se paiera cher, en particulier lors des qualifications ou de la première course comme cela pourra compromettre l’ensemble du week-end."

En attendant, Zhou est rentré en Chine pour son entraînement durant l’intersaison, autant physique que sur piste.

"Je suis allé à Shanghai et tout se passe bien. Je suis un programme mis en place par l’équipe et mon physiothérapeute. Je peux faire beaucoup de choses et je n’ai pas besoin d’être sans cesse à la salle de sport. J’ai aussi fait du football, du basketball et du badminton. Cet hiver était intense entre les essais et les courses en Championnat d’Asie de Formule 3, donc je me sens plus affûté que l’an dernier !"