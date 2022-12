Grosjean veut cumuler Indy 500 et 24H du Mans en 2024

Par Emmanuel Touzot 20 décembre 2022 - 16:48





Romain Grosjean est désormais pilote officiel pour Lamborghini. L’ancien pilote de F1 et actuel pensionnaire d’Andretti Autosport en IndyCar roulera en GT3 en 2023 avec la marque de Sant’Agata Bolognese, avant de disputer le programme LMDh en 2024. Il ne cache pas sa fierté de rouler pour une marque si prestigieuse.

"J’ai vu des voitures sympas dans ma vie, mais celle-ci... disons que vous la reconnaîtrez comme une Lamborghini. Les gens seront très étonnés par cette voiture" a déclaré Grosjean à Motor Sport, avant de revenir sur la genèse de cette décision.

"Déjà en 2022, je voulais faire les trois courses d’endurance [de l’IMSA], mais nous avons déménagé en décembre et c’était trop délicat de le faire correctement. L’opportunité avec Lamborghini est arrivée et je suis très excité par ce projet, de représenter une telle marque qui est iconique pour tous ceux qui aiment les voitures."

"Chaque fois qu’il y a une Lamborghini dans la rue, les gens se retournent pour la regarder. C’est ce que représente cette marque. J’ai hâte d’en avoir une dans mon jardin" poursuit-il, avant de préciser qu’il a choisi le SUV de la marque. "Une Urus, à cause des enfants. Je n’ai pas vraiment le choix..."

Il n’a aucun problème avec le fait de devoir attendre 2024 pour piloter un prototype Hypercar : "Je savais que la voiture ne serait pas prête en 2023, mais OK, faisons du GT3 et développons le LMDh aux États-Unis. C’est un gros marché pour Lamborghini ici. C’est comme ça que nous avons commencé et je suis excité de faire partie de ce chapitre."

"Tout semble bon" dans le développement du prototype

Grosjean ne s’inquiète pas de la concurrence de nombreux autres constructeurs en IMSA comme en WEC. Les voitures seront limitées par une balance de performance qui permettra, selon le Français, de se battre, d’autant que son team arrive avec un cadre très solide.

"Avec la Balance de Performance, tout le monde va être dans la fourchette, mais vous voulez avoir la meilleure option dans cette fourchette et je pense que les gars ont une bonne idée de ce qu’il faut faire."

"Nous avons Ligier derrière nous qui est très motivé pour faire un bon châssis. Pour l’instant, Dallara et ORECA ont la plus grande partie du marché, mais si nous pouvons bien faire, c’est une bonne situation pour eux."

"En ce qui concerne le moteur, c’est tout à fait logique avec ce qui va arriver dans le futur. Et la façon dont la voiture est développée semble bien fonctionner. Tout semble bon."

Il ne cache pas qu’il est impatient de pouvoir disputer les 24 Heures du Mans et l’Indy 500 la même année : "Nous parlons tous de Mario Andretti faisant le GP de Monaco et reprenant l’avion pour faire l’Indy 500."

"Il faisait partie de ces pilotes qui sautaient d’une voiture à l’autre. En IndyCar, nous pouvons faire cela. J’espère que cela restera le cas, c’est cool de faire à la fois des monoplaces et des voitures de sport."

Une saison 2022 "pas aussi compétitive" qu’espéré

Du côté de l’IndyCar, Grosjean avait rejoint Andretti cette année, et le bilan n’a pas été à la hauteur des espoirs initiaux en cette association : "La deuxième saison n’était pas ce que nous voulions, je dois être honnête."

"Je pensais qu’en rejoignant Andretti, nous allions gagner des courses, que nous serions compétitifs dans la plupart des endroits. Une partie de la situation était due à mon incapacité à obtenir les réglages de la voiture pour me sentir à l’aise."

"Mais tout au long de l’année, nous avons beaucoup évolué dans les réglages et je pense qu’à la fin, nous avions une bonne voiture pour les petits ovales, les circuits urbains et les circuits routiers. Je suis donc assez positif pour l’année prochaine."

"L’équipe n’était pas non plus aussi compétitive que l’année précédente, en général. J’ai vu beaucoup de mouvement, beaucoup de choses positives au cours des derniers mois. Quant à moi, à la recherche de cette sensation naturelle au volant de la voiture... nous avons finalement trouvé ce qui me donnait cette sensation non naturelle."

Palou l’a impressionné lors des ses essais en F1

Romain Grosjean a pu étudier de près les jeunes pilotes de l’IndyCar, et notamment Colton Herta qui est son coéquipier. Il fait partie des gens qui ne sont pas choqués par l’absence de Superlicence de l’Américain, et il révèle avoir été surpris par un autre pilote d’IndyCar au cours de la saison.

"L’un des meilleurs exemples a été lorsque [Alex] Palou est venu à Austin pour faire les EL1 pour McLaren F1 et, avec les mêmes pneus que Lando [Norris], il n’était qu’à deux ou trois dixièmes de différence, ce qui est très, très bien."

"Colton a les capacités et la vitesse pour être en F1. Mais si vous regardez sa carrière, il n’a jamais remporté de championnat, que ce soit en Indy Lights ou en IndyCar. Je comprends donc aussi pourquoi il n’a pas les points pour une Superlicence."

"Ce qui ne va pas, à mon avis, c’est le nombre de points que nous obtenons en IndyCar. Je pense qu’ils devraient être au moins au niveau de la Formule 2, peut-être plus, car le niveau est plus élevé. Il y a des pilotes très rapides."

McLaughlin est "très spécial"

Il révèle le nom du pilote qui l’a le plus surpris durant sa deuxième saison dans la discipline : "Le gars qui m’a le plus étonné est Scott McLaughlin. Je pense qu’il devrait faire un test en F1, il serait rapide. Ce type est très spécial."

"Il a fait du V8 Supercars pendant tant d’années et il réussit très bien en IndyCar maintenant, c’est très naturel. L’IndyCar fonctionne un peu différemment de la F1, dans le sens où vous devez avoir de l’expérience dans les courses, et c’est pourquoi vous voyez les anciens s’en sortir plutôt bien."

"Mais les courses sont dures et la concurrence est rude. Vous ne pouvez pas faire un tour de qualification en vous disant ’OK, je vais faire 95 % parce que je sais que j’ai une bonne voiture’. Ce ne sera pas suffisant, vous avez besoin que chaque tour soit à 100 %, et c’est un défi. Mais c’est assez amusant."