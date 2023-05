Grosjean : Une deuxième place ’qui fait mal’ à Barber

Par Emmanuel Touzot 1er mai 2023 - 12:08





Romain Grosjean a dû céder la victoire face à Scott McLaughlin à Barber, alors qu’il était en tête à une trentaine de tours de l’arrivée. Le pilote Andretti Autosport ne cachait pas sa déception après l’arrivée, alors qu’il chasse toujours son premier succès en IndyCar.

"Ca fait mal, je vais être honnête" a déclaré Grosjean à la sortie de la voiture. "Les trois arrêts ne gagnent jamais à Barber, mais les stands sont restés ouvert et ça a donné à McLaughlin l’avantage avec trois arrêts."

Interrogé en conférence sur sa saison, il a également expliqué qu’il veut désormais jouer de bons résultats afin de viser le titre, alors qu’il pointe cinquième au championnat, à 15 points du leader Marcus Ericsson.

"Will me disait sur le podium que si St Pete ne s’était pas passé comme ça s’est passé, et si j’avais pu finir au Texas, je serais largement en tête du championnat, donc on est sur une très très belle saison."

Maintenant oui c’est vrai on aimerait gagner, mais bon pour être champion il ne faut pas gagner toutes les courses, il faut être tout le temps là et c’est ce qu’on fait. On a déjà deux pole et deux deuxièmes places, donc on va continuer à travailler."