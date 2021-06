Grosjean : Une bonne gestion de course et un top 5 à Road America

Romain Grosjean continue de faire de belles choses pour sa première saison en IndyCar. Le Français a terminé cinquième de la course de Road America, sur un des circuits les plus difficiles et les plus exigeants du championnat.

Grosjean s’est illustré par de belles batailles en piste qui lui ont permis de remonter après chaque arrêt. Il affichait un rythme impressionnant en course, encore meilleur qu’en qualifications, lorsqu’il s’était placé septième sur la grille.

"Un top 5 à Road America, quelle journée, quelle course" a déclaré un Grosjean heureux. "Nous avons fait de belles batailles en piste. C’était une course sauvage, mais nous avons fait de bons changements de réglages entre le warm-up et la course."

"La voiture était bonne. J’ai réussi à gérer la dégradation des pneus plutôt bien. Je suis vraiment heureux du travail effectué par l’équipe et j’espère que l’on s’amusera encore autant en course à Mid-Ohio dans deux semaines."