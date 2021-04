Grosjean signe une très belle première qualif en IndyCar

La première qualification de Romain Grosjean en IndyCar était évidemment attendue, et le Français n’a pas déçu ! Il s’est qualifié septième et s’élancera en quatrième ligne demain en course, aux côtés du double champion de la discipline, Josef Newgarden.

Grosjean a terminé septième du groupe des 12 meilleurs, aux portes du Fast Six, qui regroupe les 6 meilleurs performers des qualifications. Il était à moins de 3 dixièmes du meilleur temps du top 12.

Il a manqué le Fast Six pour moins de trois dixièmes et est le meilleur rookie de cette séance, puisque Scott McLaughlin est 12e, tandis que Jimmie Johnson sera 21e sur la grille de départ demain.

C’est Pato O’Ward qui a fait le meilleur temps et signe donc sa deuxième pole en carrière. Le pilote McLaren avait fait forte impression en essais et n’a pas déçu en ce début de week-end à Barber.

Il devance Alexander Rossi, Alex Palou, Will Power, Scott Dixon et Marcus Ericsson. Les deux autres Français engagés, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais, partageront la huitième ligne de la grille de départ.