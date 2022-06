Grosjean ressent une frustration après son abandon à l’Indy 500

Romain Grosjean a été un des trois pilotes à se faire surprendre dans le même virage, lors des 500 Miles d’Indianapolis. Rinus VeeKay et Callum Ilott ont perdu le contrôle dans les mêmes conditions, et le Français ne comprend pas pourquoi il a subi le même sort dans ce virage.

"Tout va bien, tout va bien, je suis juste déçu de finir de cette façon" a déclaré Grosjean. "Que s’est-il passé ? Je n’en ai aucune idée. J’ai perdu le train arrière d’un coup, sans aucun avertissement."

"Deux gars ont été surpris dans ce virage. C’était un virage dans lequel ma voiture était plutôt bonne sur toute la course. Donc je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai rien essayé de différent."

"J’étais derrière Marco [Andretti], j’économisais beaucoup de carburant et j’étais content de l’équilibre. Donc je ne sais pas. Nous allons essayer d’analyser et de comprendre et de passer à autre chose."

"Comprendre pour revenir plus fort"

Grosjean est pour le moment déçu, après avoir découvert le mois de mai à Indianapolis, un des mythes de l’IndyCar : "Pour l’instant, c’est doux-amer parce que ce n’est pas la façon dont je voulais terminer la course, vraiment. Je voulais faire une bonne course."

"Nous n’avons pas fait un arrêt brillant, et je ne sais pas ce qui s’est passé sur la cartographie lors des relances. J’ai senti que je manquais grandement de puissance, et je perdais des places à chaque relance."

"Je dois comprendre cela, je dois comprendre ce que nous pouvons faire de mieux, et je dois comprendre pourquoi j’ai fait ce tête-à-queue, pour revenir plus fort la semaine prochaine et la semaine suivante."