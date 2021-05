Grosjean n’exclut pas de participer un jour à l’Indy 500

Romain Grosjean dispute cette année sa première saison en IndyCar, avec 13 des 17 courses au programme du calendrier. En effet, l’ancien pilote Haas F1 ne roule pas sur ovale. Il a toutefois reconnu dans le podcast Beyond the Grid qu’il commençait à en avoir envie.

"Il ne faut jamais dire jamais car la semaine dernière, les gars couraient au Texas et j’étais de mauvaise humeur" a déclaré Grosjean. "Vous courez dans un championnat et vous voyez les gars rouler, et vous n’êtes pas là. Puis Conor Daly a passé la ligne de départ à l’envers et Marion m’a dit ’tu vois pourquoi ?’"

Il assure que la décision de le remplacer par Pietro Fittipaldi sur les ovales a été prise conjointement avec Dale Coyne Racing : "C’est plus une décision d’équipe. L’hiver dernier, nous avons pensé à beaucoup de choses et nous avons besoin de décider cela en équipe, et que tout le monde soit d’accord."

"Pour l’instant, on a franchi cette étape dans laquelle je fais tous les circuits routiers et urbains, mais je ne fais pas les ovales et c’est une décision face à laquelle je suis à l’aise. Dans le futur, si j’ai l’opportunité d’être dans une plus grande équipe et de me battre pour le championnat, les choses changeront."

"Mais encore une fois, je n’ai fait que deux courses, cinq mois seulement se sont passés depuis Bahreïn 2020 et le temps guérira certaines choses. Nous verrons ce qui se passe à l’avenir mais pour le moment, c’est définitivement un non pour les superspeedways."