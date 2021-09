Grosjean ’heureux’ de sa remontée jusqu’au podium à Laguna Seca

Après deux podiums à Indianapolis, sur un circuit routier typé européen, Romain Grosjean a de nouveau terminé dans le top 3 en IndyCar. Cette fois, c’est sur l’emblématique circuit de Laguna Seca que le pilote français y est parvenu.

L’ancien pilote de F1 s’élançait 13e et a décalé sa stratégie pour remonter aux avant-postes, puis a effectué de nombreux dépassements pour terminer derrière Colton Herta et Alex Palou.

"Quelle course ! Je suis vraiment heureux d’être troisième, compte tenu d’où l’on partait" a déclaré Grosjean. "J’essayais de me frayer un chemin dans le peloton, et j’ai attaqué très fort. Notre voiture était rapide, l’équipe m’a encore une fois donné une très bonne monoplace."

"Je pense que vous devez être confiant dans ce que vous pouvez faire dans la voiture. J’ai fait quelques bons dépassements. J’ai eu quelques moments tendus, mais tout s’est arrangé en fin de compte."

Grosjean a fait de belles manœuvres de dépassement au prix de freinages retardés et de plongeons à l’intérieur. Seul un contact avec Jimmie Johnson aurait pu lui coûter cher.

Il s’est arrêté à 22 tours de l’arrivée et a fait une remontée incroyable en pneus tendres. Il révèle qu’il aurait même pu allonger ce relais pour remonter sur les deux hommes de tête.

"La course était amusante. Le premier virage est un bon endroit pour doubler, et le Corkscrew est un autre bon endroit pour le faire. Maintenant, c’est facile à dire, mais j’aurais aimé que l’on passe aux stands cinq tours plus tôt parce que les pneus étaient encore très bons à la fin."