Grosjean fera sa première course d’IndyCar sur ovale en août

Romain Grosjean s’est bien adapté à l’IndyCar et a rapidement trouvé ses marques, et le championnat américain le lui rend bien. Deuxième au GP d’Indianapolis après avoir signé la pole, le Français a été acclamé par le public et a reçu cet accueil avec émotion.

"Un des plus beaux moments a été ma deuxième place et les interviews pour le public, tout le monde s’est levé et m’a applaudi. J’ai été sur le podium en F1 mais je n’ai jamais vu autant d’énergie et d’amour venant des tribunes" a déclaré Grosjean a Associated Press.

"Même ma femme a pleuré à la maison. Elle m’a dit ’les gens réalisent et aiment tout ce que tu as fait ces six derniers mois’. C’est une très belle aventure."

Grosjean avait expliqué qu’il y avait une certaine frustration de sa part à ne pas être allé courir au Texas : "C’est bizarre d’être chez vous à la maison et de voir les autres courir". De fait, il avait précisé que la décision sur d’éventuelles manches sur ovale se ferait en famille.

Désormais, il l’a confirmé à AP, il disputera la course sur l’ovale de Gateway, qui se tiendra le 21 août. Celle-ci se fait sur le seul petit ovale du championnat, qui lui donnera toutefois un bon aperçu de ce que sont ces courses.

Il envisage de disputer l’intégralité du championnat en 2022 mais discutera avec sa famille avant de prendre une décision. Il a prévu de subir la greffe dont il a encore besoin à sa main en octobre, afin d’être prêt à courir en janvier, car il aimerait trouver un volant pour disputer les 24 Heures de Daytona, le Rolex 24, en IMSA.