Grosjean explique les raisons des tensions avec les pilotes d’IndyCar

Par Emmanuel Touzot 28 janvier 2023 - 17:42





Romain Grosjean a été au coeur de critiques de plusieurs pilotes d’IndyCar en 2022, pour sa deuxième saison dans la discipline. Le pilote français révèle qu’il a constaté de la jalousie de certains de ses pairs, et pense savoir pourquoi il a eu à subir cela.

"Je pense qu’il y avait un peu de jalousie parce que je venais d’Europe, et j’ai été élu pilote préféré par les fans. Parfois, j’espérais presque que ce vote n’ait pas lieu, juste parce que je pense que cela a en quelque sorte mis une cible dans mon dos" a déclaré Grosjean à The Race.

"J’ai eu une très bonne place chez Andretti, DHL est un sponsor emblématique en IndyCar, donc je pense que certains gars étaient juste un peu jaloux de ça. Il y a eu des commentaires de la part de quelques uns. Je pense qu’au cours de l’année, les choses se sont améliorées."

"Si nous prenons Alexander Rossi, nous sommes en fait de bons amis maintenant après l’incident. Nous avons en quelque sorte mis les choses au clair et nous sommes en fait devenus beaucoup plus proches qu’avant. Donc, les choses vont bien. J’aime toujours courir aux États-Unis, je suis toujours heureux d’être ici."

Il comprend aussi que les relations aient pu changer : "Évidemment, maintenant je suis dans une grande équipe. Je suis ici pour essayer de gagner le championnat."

"Cela change, car si vous venez et que vous ne faites pas toutes les courses, les gens sont assez amicaux avec vous. Quand vous faites toutes les courses et que vous essayez de gagner le championnat, les choses sont différentes."

"Mais cela dit, c’est toujours très bien. C’est toujours une bonne ambiance que j’apprécie beaucoup. Nous sommes des concurrents, tout le monde veut gagner, mais nous sommes aussi comme des collègues et des amis, donc j’ai vraiment apprécié ça."

Pourquoi il a été en difficulté chez Andretti

Après une première saison très prometteuse chez Dale Coyne Racing, une équipe de fond de grille, l’arrivée de Grosjean chez Andretti était perçue comme une opportunité d’excellents résultats. Cela n’a pas été le cas, et le Français révèle que cela dépend du réglage des voitures, qui dépendent des équipes.

"Je pense que chez Dale Coyne, j’ai eu de la chance, la voiture convenait très bien à mon style de pilotage. Il y avait quelques faiblesses mais ça allait bien avec mon style. Chez Andretti, il y avait de très grandes forces sur la voiture, comme le grip à l’arrière."

"Andretti arrive à avoir une adhérence arrière incroyable, ce qui est génial si vous aimez le sous-virage, mais je n’aime pas le sous-virage, c’est bien connu. Je ne peux tout simplement pas exploiter mon style de pilotage quand il y a du sous-virage."

"Donc nous devions me redonner un certain feeling avec le train avant que j’avais chez Dale Coyne, que j’aimais vraiment, et nous avons pris plus de temps que prévu pour y arriver. Donc oui, cela a juste pris un peu plus de temps que nous le voulions."

Une saison difficile mais un potentiel confirmé

Pour ses débuts dans sa nouvelle équipe, Grosjean a connu des soucis techniques et des incidents en piste qui ne l’ont pas aidé. Pour autant, il a eu confirmation de son aisance au volant de la Dallara IR18 à moteur Honda, et il n’est pas inquiet en vue de la saison 2023.

"Nous avons également eu quelques problèmes sur la voiture avec un problème de freins pendant un certain temps qui n’a pas aidé. Nous l’avons rencontré à Indy, à Toronto et à Road America."

"On a perdu beaucoup de points à Nashville quand Newgarden m’a percuté. Donc oui, ce n’est pas ce que nous voulions, mais je pense qu’en termes de construction de caractère et de compréhension de l’IndyCar, c’était une bonne saison."

"Ainsi, je reste cool à propos de la saison qui arrive. Je sais que je peux réussir sur les circuits ovales, sur les circuits routiers et sur les circuits urbains. Il s’agit maintenant d’assembler les dernières pièces du puzzle et de redevenir compétitif chaque week-end."