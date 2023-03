Grosjean débute la saison d’IndyCar par la pole à St Petersburg

Par Emmanuel Touzot 5 mars 2023 - 12:28





La saison de Romain Grosjean, sa troisième en IndyCar et sa deuxième avec Andretti Autosport, n’aurait pas pu mieux commencer. Le pilote français a signé la pole position pour le Grand Prix de St Petersburg, en Floride, manche d’ouverture du championnat.

C’est la première pole de Grosjean avec Andretti Autosport, sa deuxième dans la discipline après celle signée sur le circuit routier d’Indianapolis en mai 2021. Il devance un de ses équipiers, Colton Herta.

Sur la deuxième ligne, on retrouve Pato O’Ward et Marcus Ericsson, puis une autre voiture Andretti, celle de Kyle Kirkwood, qui remplace Alexander Rossi. Scott McLaughlin est le meilleur pilote Penske des qualifications et sera sixième au départ. Simon Pagenaud s’élancera 25e après un accident en première partie de qualifications.

"Je me suis senti bien mieux en fin de saison dernière et on a continué à travailler" a déclaré Grosjean. "J’ai senti dès les premiers essais hivernaux qu’on avait une bonne voiture, on a un bon groupe de travail avec les quatre pilotes, on s’entend très bien."

"Commencer par une pole, ça nous rassure sur le fait qu’on sait encore aller vite, l’an dernier on s’est posé des questions. Il faudra faire une bonne course, les choses peuvent aller d’un côté ou de l’autre rapidement mais on a une bonne base de travail."