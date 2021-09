Grosjean chez Andretti : ce serait signé pour 2022 !

La rumeur de transfert qui s’amplifie de jour en jour semble officiellement se confirmer : Romain Grosjean aurait trouvé un accord avec Andretti Autosport pour un programme complet en IndyCar en 2022.

Le Français a fait des débuts impressionnants avec Dale Coyne Racing cette saison et aurait aiguisé l’intérêt de l’équipe Andretti, qui lui offrirait un programme avec les circuits ovales.

D’après Racer, cette signature aurait même été effectuée à Gateway il y a une semaine, lors de la première course sur ovale de Grosjean. Durant celle-ci, son aisance en piste aurait convaincu l’équipe dans laquelle il ferait équipe avec Colton Herta, Alexander Rossi, et un quatrième pilote encore non défini.

Il roulerait dans la numéro 28, occupée actuellement par Ryan Hunter-Reay, et l’on ne sait pas si DHL suivrait le programme et resterait attaché à la monoplace qui arbore les couleurs jaune et rouge depuis de nombreuses années.

Son programme complet signifierait que Grosjean participerait à l’Indy 500, une course pour laquelle il aura besoin de suivre le programme des débutants, et il ferait alors certainement ses premiers essais sur un super speedway avant la fin d’année.