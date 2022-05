Grosjean abandonne à l’Indy 500 après un accident ’inattendu’

Romain Grosjean a connu un terme prématuré à sa première participation aux 500 Miles d’Indianapolis en IndyCar. Le pilote français a en effet été victime d’un accident peu après la mi-course, alors qu’il évoluait dans le ventre mou du peloton.

Qualifié neuvième, il a occupé une place dans le top 10 lors du premier quart de la course, puis a rétrogradé très légèrement. Son deuxième quart de la course a été plus délicat, avec notamment de nombreuses places perdues lors des relances.

Le pilote français peut trouver la satisfaction d’avoir été, tout au long de la première moitié de course, l’un des meilleurs pilotes Andretti Autosport. Seul Alexander Rossi a réussi à se placer au niveau du Français dans l’équipe.

Grosjean était heureusement indemne après son accident, et en a simplement été quitte pour un passage par le centre médical du circuit.

Il s’étonnait toutefois de la physionomie du crash : "Je n’ai pas eu d’alerte, je n’avais pas de problèmes dans les virages 1 et 2. Les virages 3 et 4 étaient plus délicat mais les 1 et 2 étaient bien. Je dois revoir les données pour comprendre cela, car c’était inattendu dans ce virage."