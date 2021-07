Grosjean a fait son premier test en IndyCar sur ovale avant ses débuts

Romain Grosjean a effectué son premier test sur un circuit ovale en IndyCar avec son équipe Dale Coyne Racing. Le Français, qui ne devait pas rouler sur ce type de circuit, a finalement accepté de faire la course de Gateway.

Il envisagerait même de faire une saison complète l’année prochaine, incluant la double course du Texas et le mythique Indy 500. Il pourrait d’ailleurs le faire avec Andretti Autosport, puisque les rumeurs envoient Grosjean dans la Dallara Honda n° 28 aux couleurs de DHL, actuellement pilotée par Ryan Hunter-Reay.

"C’était une bonne journée" s’est félicité le Français. "C’était ma première fois sur un ovale et c’est très, très différent de tout ce que j’ai fait auparavant. Donc, évidemment, j’ai beaucoup à apprendre sur les ovales, de la sensation de la voiture à la façon d’aller vite, en passant par le sentiment de savoir ce dont j’ai besoin dans la voiture."

"Je tiens à dire que tous ceux qui pensent que conduire sur un ovale est facile se trompent complètement ! C’est en fait très difficile, et assez spécial. Mais j’ai pris beaucoup de plaisir."

Le programme a été chargé pour préparer sa première course officielle sur ce type de tracé, qui se tiendra le 21 août : "Nous y avons passé la journée et avons recueilli beaucoup d’informations. Sur ce plan, c’était super positif."

"Nous avons bien travaillé et nous avons appris que nous pouvions extraire plus de performance de la voiture, ce qui est génial. À la fin de la journée, sur le dernier long run, la voiture avait un bon feeling et j’étais heureux de son comportement."

"Je pense que c’était la clé pour nous, obtenir quelques données essentielles, me mettre à l’aise dans la voiture et être capable d’attaquer sur un long relais. De là, nous pourrons mettre tout cela en application lorsque nous reviendrons dans quelques semaines pour ma première course sur ovale. J’ai vraiment hâte d’y être."