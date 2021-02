Gros accident pour Mortara, ’conscient’ mais à l’hôpital

Deuxième lors du premier E-Prix de la saison hier à Diriyah, Edoardo Mortara a connu un début de journée beaucoup plus compliqué ce samedi, dans le cadre du deuxième E-Prix de la Saison 7, qui se déroule sur le même circuit.

Le pilote Venturi a été victime d’un accident étrange en fin de séance libre. Il est venu se placer sur la ligne pour faire un essai de départ, et une fois lancée, sa monoplace ne s’est pas arrêtée.

Difficile de savoir s’il a été victime d’un problème d’accélérateur ou de freins, mais il a ensuite fallu de longues minutes aux commissaires et aux médecins pour l’extraire de sa monoplace Spark à groupe motopropulseur Mercedes.

"Edoardo Mortara est conscient, il parle, et il est en chemin pour l’hôpital pour des contrôles de précaution" a écrit l’équipe Venturi sur son compte Twitter. "Un grand merci aux commissaires et au personnel médical pour l’avoir extrait rapidement et en toute sécurité."

Si l’on est rassurés que le Suisse soit conscient et semble ne pas être blessé, il semble désormais peu probable de le voir participer à ce deuxième E-Prix. Mais comme à chaque fois dans de telles circonstances, l’essentiel est ailleurs.