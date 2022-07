Glickenhaus se démarque de Toyota et change sa livrée

Par Emmanuel Touzot 6 juillet 2022 - 14:01





Glickenhaus testera une autre livrée pour sa SCG 007 numéro 708 aux 6 Heures de Monza. L’équipe américaine abandonnera sa livrée rouge et blanche pour laisser place à du bleu ciel et un liseré rouge, blanc et bleu.

La justification à cela est simple : Glickenhaus veut mieux se démarquer visuellement de la concurrence, puisque Toyota affiche déjà du rouge et du blanc, et que Porsche a présenté une livrée avec des couleurs similaires pour son retour l’an prochain.

"C’est l’heure d’un changement significatif ! Découvrez la nouvelle 708 avec le bleu de notre logo" a écrit l’équipe sur son site. "Au Festival of Speed de Goodwood, nous avons vu la nouvelle Porsche LMDh dans sa livrée de course."

"Comme Porsche et Toyota sont maintenant rouge, blanc et noir, nous avons décidé d’essayer quelque chose de différent. Aussi brillant que le ciel ou que l’avenir" a conclu le team dans ce court communiqué.