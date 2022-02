Glickenhaus confirme son line-up pour Sebring, di Resta appelé par United Autosport

Glickenhaus confirme son line-up pour les 1000 Miles de Sebring

Engagée dans la catégorie Hypercar, l’équipe Glickenhaus a confirmé le nom des trois pilotes qui conduiront son prototype lors des 1000 Miles de Sebring le 18 Mars prochain, manche d’ouverture de la saison 2022 du WEC.

Si Olivier Pla avait déjà été confirmé, on sait désormais que le Français sera rejoint par son compatriote Romain Dumas, deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans, et par Ryan Briscoe.

Pla et Dumas devraient d’ailleurs être titulaires toute la saison, mais Glickenhaus attend encore de savoir si elle aura le droit d’aligner un deuxième prototype pour les 24 Heures du Mans avant d’annoncer quoi que ce soit.

Du côté d’Alpine, également engagée dans la catégorie Hypercar avec l’équipe Signatech, on attend encore de connaître les futurs coéquipiers du Brésilien Andre Negrao qui est pour le moment le seul titulaire confirmé.

Il y aura donc quatre Hypercar engagées à Sebring, Glickenhaus et Alpine donc, mais aussi les deux Toyota. Pour rappel, Peugeot avait confirmé qu’elle serait absente de cette première épreuve de la saison.

Paul di Resta sera lui aussi de la fête à Sebring

Ancien pilote de Formule 1 notamment passé par Force India, Paul di Resta représentera Peugeot en Hypercar pour le grand retour de la marque en endurance cette saison, mais le manufacturier français sera absent de la manche d’ouverture à Sebring.

Ainsi, di Resta sera en mesure de disputer l’épreuve américaine avec United Autosport en LPM2, qui avait besoin d’un remplaçant à Alex Lynn, ce dernier disputant une épreuve du championnat IMSA le même weekend. Il sera associé à Oliver Jarvis et Josh Pierson.

L’équipe WRT confirme le line-up de sa deuxième voiture

L’équipe WRT avait fait très forte impression en 2021 pour ce qui était sa première saison en WEC. En effet, l’écurie belge avait remporté les 24 Heures du Mans en catégorie LMP2 en plus du championnat, et cette année elle a décidé d’aligner une seconde voiture.

C’est Robin Frijns, Sean Gelael et René Rast qui seront au volant de la WRT #31, tandis qu’au volant de la #41, dont l’équipe aura pour nom ’Realteam by WRT,’ ce sont Norman Nato, Ferdinand Habsburg et Rui Andrade qui officieront.