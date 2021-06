Fracture du bras pour Pourchaire, incertain pour Silverstone

Théo Pourchaire a révélé sur les réseaux sociaux qu’il s’était en fait fracturé le bras à Bakou lors du contact avec Marcus Armstrong et Dan Ticktum. C’est une attaque à l’intérieur de ce dernier qui avait provoqué un contact entre les trois hommes.

Après son abandon, Pourchaire se tenait l’avant bras et avait finalement annoncé quelques minutes plus tard qu’il avait le poignet fracturé. Il a finalement donné des nouvelles à ce sujet sur son compte Twitter.

"Salut tout le monde, je voulais vous dire que je vais bien. Dès que l’avion a atterri hier, je suis allé directement dans une clinique spécialisée à Monaco" a écrit le Français. "J’ai le radius gauche cassé, c’est très douloureux mais ça va."

"J’aurai mon bras immobilisé pendant quatre semaines à partir de maintenant, je donnerai tout pour être de retour au plus vite. Je ne sais pas encore si je piloterai à Silverstone mais je vais tout donner et prier pour être prêt."

Ses quatre semaines d’immobilisation amènent en effet au 7 juillet, alors que la manche de Silverstone en F2 se déroulera du 16 au 18 juillet, ce qui laissera une très faible marge de préparation au pilote ART Grand Prix. On lui souhaite d’être entièrement remis pour la prochaine manche de F2.

I have my arm immobilized for 4 weeks from now, I will give everything to be back soon. I don’t know yet if I will be driving in Silverstone but I will work hard and pray to be ready 🙏🏻👊

