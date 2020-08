Fracture d’une vertèbre pour Sean Gelael

Hier en fin de course, les images ont montré la monoplace de Sean Gelael stoppée en piste à la dernière chicane, lors du dernier tour. L’Indonésien ne semblait pas bouger, mais nous n’en avons appris un peu plus que bien plus tard dans la soirée via un communiqué laconique : suite à un incident, Sean Gelael avait été extrait de la voiture et transporté à l’hôpital, sans plus de précision.

Ce matin, soulagement : Sean Gelael va relativement bien. Dans le dernier tour, il y a eu un incident avec la Campos de Jack Aitken et la DAMS de Sean Gelael a décollé, atterrissant ensuite lourdement, blessant l’Indonésien au dos. Gelael s’est en effet fracturé une vertèbre et ne pourra donc bien sûr pas courir ce matin pour la course sprint. Il a passé une bonne nuit à l’hôpital et a tenu à remercier ses collègues et supporters pour les messages d’encouragement via son compte Instagram.

Souhaitons au sympathique pilote DAMS un prompt rétablissement pour le voir à Spa !