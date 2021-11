Formule E : Trois nouveaux E-Prix pour 2022

Avec 16 courses et 12 E-Prix (dont quatre organisés en double-manche), le championnat 2021/22 de Formule E promet d’être animé et de laisser place à un suspense total pour la dernière année organisée sous l’égide des monoplaces de seconde génération. Qui succédera au pilote Mercedes Nyck de Vries ? Difficile de dire avant les premières courses et intrinsèquement, les premiers enseignements de cette nouvelle saison.

Une chose est sûre, avec trois nouveaux E-Prix organisés en cette nouvelle année, la Formule E va voyager et découvrir de nouvelles villes. Au plus grand bonheur des amateurs et des métropoles cherchant à attirer le monde automobile non loin d’elles. Tour en vigueur de ces nouveautés attendues pour la prochaine saison…

Grande première pour Vancouver

De plus en plus, la FIA aime s’exporter sur le continent nord-américain et prouve à chaque nouvelle course, que cela soit en F1 ou en Formule E, à quel point la ferveur est au rendez-vous de l’autre côté de l’Atlantique. Les événements sont souvent des réussites commerciales importantes et continuent d’attirer les amateurs sur les circuits.

S’il n’y a aucun pilote canadien en cette nouvelle saison de Formule-E, le Canada sera tout de même à la fête puisque la ville de Vancouver va accueillir un E-Prix avec une course programmée le 2 juillet 2022. Ce n’est toutefois pas une première pour le pays du Grand Nord puisque ce dernier avait accueilli les deux dernières courses de la saison 2017.



Les rues de Vancouver sont prêtes

Autour de la False Creek et sur les routes du Pacific Boulevard et de la Quebec Street, c’est un E-Prix relativement rapide qui attend les pilotes pour 2022.

Retour en grandes pompes pour deux dates

Annulés en 2020 pour des raisons qui vous sembleront évidentes, les deux E-Prix de Jakarta (Indonésie) et Séoul (Corée du Sud) fêteront également leur grand retour au calendrier 2022.

Les rues de la capitale indonésienne seront mises à l’honneur le 4 juin 2022 pour le 93e E-Prix de l’histoire de la discipline. Après cette course, la traditionnelle trêve d’un mois sera observée avant de laisser place au sprint final avec pas moins de sept courses attendues en un peu plus d’un mois pour la finalisation de cette saison.

Pour Séoul, la fête promet d’être encore plus grande puisque la capitale coréenne se tient prête à accueillir les deux dernières manches de la saison et, potentiellement, sacrer le nouveau champion de la discipline. Avec un doublé de course attendu les 13 et 14 août prochains, tous les yeux risquent d’être rivés sur le continent asiatique pour connaître le futur champion de la Formule-E et accessoirement, le dernier de la seconde génération de monoplaces électriques.

Un retour à Paris en 2023 ?

La Formule E est le championnat du monde d’automobile qui a, par ses dispositions, poussé l’ensemble de ses suiveurs et protagonistes à allier l’idée de la compétition et du développement durable. Si le E-Prix de Paris n’aura pas lieu en cette prochaine saison, il devrait bel et bien faire son retour pour 2023 et vise à devenir, à l’instar du Jour de la Terre, un sommet et un rendez-vous habituel pour fêter l’innovation autour des mobilités propres et faire la part belle au développement durable dans le monde de l’automobile.



Retour autour des Invalides en 2023

Selon les informations données par la FIA à ce sujet, le E-Prix français devrait donc passer, comme ce fut le cas pour beaucoup d’autres dates du calendrier, en format biannuel, permettant un roulement important entre les circuits mondiaux. Pour son grand retour dans les rues de Paris en 2023, la Formule-E arborera donc sa nouvelle génération de châssis Spark.

Pour rappel, les 22 pilotes de la saison 2021/22 se donneront rendez-vous en Arabie Saoudite pour les deux courses inaugurales sur le circuit de Dariya, les 28 et 29 janvier 2022. Le Français Jean-Eric Vergne y fera tout pour reconquérir une couronne mondiale.