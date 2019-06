Formule 2 : Aitken, Hubert et Zhou prêts pour le Ricard

Ce week-end, le pilote d’essais Renault F1 Team, Jack Aitken, et le duo de la Renault Sport Academy composé d’Anthoine Hubert et de Guanyu Zhou se rendent au Circuit Paul Ricard (France) pour la cinquième étape du Championnat FIA de Formule 2.

Les trois hommes sont bien placés au classement général puisque Jack occupe la quatrième place avec soixante-deux points, un rang et huit unités devant Zhou. Après sa première victoire en F2 à Monaco, Anthoine pointe en septième position avec quarante-six points.

L’an dernier, Anthoine avait remporté sa première course en GP3 Series au Castellet avant d’être sacré en fin de saison.

Jack Aitken : « J’ai vraiment hâte de retrouver le volant après une petite pause pour me reposer et poursuivre mon apprentissage. C’est le début d’un long enchaînement de courses, donc nous abordons ce week-end avec l’envie de prendre un nouvel élan ! »

Guanyu Zhou : « Je suis extrêmement content de retrouver le Circuit Paul Ricard, sur lequel j’ai d’excellents souvenirs puisque j’étais monté sur le podium dès le premier week-end de ma première saison en Formule 3. J’aime son tracé qui convient à mon style de pilotage et j’espère maintenir la dynamique de mes bons résultats en Espagne et à Monaco. J’espère connaître un nouveau week-end solide ! »

Anthoine Hubert : « C’est la manche que j’attends le plus cette année, celle à domicile ! J’aime le circuit, l’ambiance et la région. Notre courbe de progression s’améliore et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et à améliorer. Nous essaierons de faire un nouveau pas en avant pour obtenir de gros points, voire un podium en France ! Ce serait génial d’être sur la plus haute marche du podium un an après l’avoir fait en GP3 ! »