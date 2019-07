Ferrucci a fait amende honorable et se rachète en IndyCar

L’année dernière, Santino Ferrucci s’était tiré une balle dans le pied en se faisant licencier de chez Trident en F2. En cause, un pétage de plombs après une touchette avec son équipier Arjun Maini, que Ferrucci était allé percuter après le drapeau à damier pour se venger.

Il avait ensuite moqué son coéquipier sur les réseaux sociaux, ce qui avait poussé Trident à le congédier. Exilé aux Etats-Unis, où il dispute une très belle saison en IndyCar, il fait amende honorable et a décidé de repartir de zéro.

"Quand vous craquez sous la pression en tant que pilote, et que vous atteignez un certain point, vous ne pouvez que devenir plus fort après cela" avoue l’Américain, qui a été touché de voir ce qui était écrit à son sujet. "Vous devenez plus fort, vous apprenez à garder la tête froide."

"La pression de cette saison commençait à m’atteindre. J’ai fait une erreur. J’ai eu un moment de doute. Et je prends l’entière responsabilité de ce qui est arrivé. Si vous n’avez pas vu ce qui est arrivé et que vous l’avez simplement lu, vous penseriez que j’ai essayé de tuer quelqu’un."

Ferrucci a consacré toute son enfance au pilotage, et admet que son dégoupillage de l’an dernier est surement lié à cette pression : "C’est dur. Vous abandonnez quasiment toute votre enfance, beaucoup de vos amis et votre famille, et des choses que vous ne vivrez pas."

"En grandissant là dedans, vous essayez de vous dire que ce n’est pas mentalement difficile et que vous ne sentez pas la pression. Ensuite, après avoir passé un an à la maison, vous réalisez finalement qu’il y avait beaucoup de pression et que ce n’était pas facile."

Il a tourné cette page puisqu’il est de retour dans son pays natal et qu’il est actuellement le meilleur débutant en IndyCar : "Je suis très heureux d’être à la maison, très heureux de piloter en IndyCar. J’ai l’impression d’avoir ma chance ici. C’est ce qui compte le plus pour moi. Je n’étais pas vraiment heureux là-bas. Ici, vous pouvez être vous-même."