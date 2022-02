Ferrari commencera les essais de son Hypercar 2023 cet été

Ferrari a annoncé que les premiers tests de son Hypercar, qui prendra part au championnat WEC en 2023, auront lieu au mois de Juin ou Juillet sur son circuit de Fiorano. En parallèle, la marque italienne développe également sa future 296 GT3. C’est AF Corse qui dirige les opérations, la voiture étant construite par Oreca.

"Nous débuterons les essais de la nouvelle Hypercar je l’espère en Juin ou en Juillet, et la nouvelle GT3 plus ou moins début Avril. Ces activités seront très importantes pour créer une bonne base pour le futur," a déclaré Antonello Coletta, l’homme en charge de Ferrari Attivita Sportive GT.

"Nous débuterons sur notre circuit de Fiorano, parce que c’est une tradition et que cela nous demande un minimum d’efforts, nous n’avons qu’à ouvrir la porte et faire démarrer le moteur et je peux regarder depuis la fenêtre de mon bureau !"

Coletta a également expliqué qu’il était logique étant donné l’ADN de Ferrari que la marque choisisse la catégorie Hypercar pour son grand retour en prototypes, et non la LMDh, qui remplacera la LMP2 à partir de l’année prochaine, à l’image de ce que feront Audi, Porsche ou encore BMW.

"Lorsque Ferrari a décidé de s’investir dans la meilleure catégorie, c’était forcément pour aller en Hypercar. Nous n’avions donc vraiment pas le choix, c’est dans notre philosophie. Je peux affirmer que le projet se développe très vite. C’est compliqué car les Hypercar sont plus difficiles à développer que les LMDh, mais c’est ce que nous avons choisi."