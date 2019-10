Fernando Alonso confirme sa participation au Dakar 2020

Après avoir confirmé ses liens avec Toyota en rallye-raid et disputé le Rallye du Maroc pour la marque japonaise, Fernando Alonso s’était donné le temps de réfléchir avant de savoir s’il allait participer à l’édition 2020 du Dakar.

C’est désormais chose faite, puisque Toyota a révélé ses équipages pour la prochaine année de l’épreuve, et Alonso en fait bien partie. L’Espagnol constituera un équipage avec le navigateur Marc Coma, qui l’accompagnait déjà au Maroc.

Les autres équipages seront constitués de Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel, déjà vainqueurs au volant d’un Toyota Hilux en 2019, Giniel de Villiers et Alex Haro, ainsi que Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul.

Après plusieurs années passées en Amérique du Sud, le Dakar va migrer vers l’Est, puisqu’il se déroulera en Arabie Saoudite. Toyota compte se préparer lors des deux mois qui restent avant l’épreuve, mais les organisateurs ont refusé que la préparation se fasse dans le pays hôte de l’édition 2020.