Féerie hivernale prévue en Suède

D’après Glenn Olsson, le directeur du Rally Sweden, les températures négatives et les fréquentes chutes de neige des derniers mois offriront une féerie hivernale le week-end prochain.

Le deuxième rendez-vous du Championnat du Monde FIA des Rallyes se disputera du 14 au 17 février dans la région de Värmland. Située à l’ouest de la Suède et frontalière avec la Norvège, celle-ci connaît un hiver particulièrement rigoureux.

« Nous avons beaucoup de neige », a confié Glenn Olsson au micro de wrc.com. « Les conditions sont vraiment bonnes tout autour du rallye, même sur la spéciale située la plus au sud à Karlstad. »

Et si la neige ne manque pas au sol, le Suédois espère l’arrivée d’une couche de glace sur des routes de terre déjà recouvertes d’un manteau blanc : « Ces derniers mois, la météo a été assez surprenante. Au lieu d’un mélange de froid, de neige et de journées plus chaudes, seul le froid règne depuis Noël. Il y a donc beaucoup de neige sèche et une couche de glace moindre qu’attendu. Nous attendons donc le léger redoux prévu ce week-end. La neige sèche fondera avant de geler, ce qui donnera des routes plus solides pour les pneus cloutés. »

Certaines des spéciales empruntées à plusieurs reprises sur l’itinéraire, comme la super-spéciale de Karlstad qui lancera les hostilités, bénéficient déjà de conditions optimales grâce à un processus bien huilé.

« Nous avons inondé les routes pour disposer d’une couche de glace », a-t-il précisé. « Normalement, la super-spéciale devrait en avoir une de dix à quinze centimètres. Nous avons fait de même sur le final de Torsby et Torsby Sprint, des sections souvent utilisées. C’est impossible d’en faire autant sur toutes les routes du parcours, mais nous espérons un coup de pouce du ciel pour y arriver ce week-end. »

« Dans tous les cas, les conditions sont excellentes et nous ne devrions pas nous plaindre. Même si nous visons toujours des conditions optimales et parfaites, c’est une féerie hivernale d’un bout à l’autre de l’épreuve. »