F3 : Dennis Hauger remporte le titre de champion 2021

Dennis Hauger est le nouveau champion de FIA F3, après une deuxième place lors de la première course du week-end à Sotchi. Le Norvégien était en concurrence avec Jack Doohan, qui est totalement passé à côté de sa course.

Le fils du champion 500cc (l’ancêtre du MotoGP) a signé la pole position pour la troisième course du week-end mais, à cause de la grille inversée, s’élançait 12e. Après une erreur au départ et une autre en course, il n’est jamais remonté dans les points.

Hauger, à l’inverse, s’était qualifié neuvième et s’élançait donc quatrième au départ de cette course. Il a disposé des deux équipiers de MP Motorsport, Caio Collet puis Victor Martins, pour aller chercher une deuxième place qui lui offre le titre. Il lui a manqué un tour pour battre Logan Sargeant pour la victoire.

On peut se féliciter que le titre soit joué avant les possibles perturbations qui vont accompagner la pluie à Sotchi lors des deux prochaines journées, et qui pourraient causer des annulations de courses.

Hauger a signé trois pole positions cette saison en six meetings, et a remporté quatre des 19 courses disputées. Il a terminé quatre autres courses sur le podium et a très souvent été aux avant-postes cette saison.

Il est le troisième champion F3 consécutif à piloter pour Prema, après Oscar Piastri l’an dernier et Robert Shwartzman en 2019. Avant eux, c’était la fin de l’ère GP3, avec le titre d’Anthoine Hubert et ART Grand Prix en 2018.

Compte tenu de sa belle saison, on devrait retrouver Dennis Hauger en Formule 2 l’année prochaine, certainement chez Prema. Si Piastri va en F1, Hauger le remplacerait, sans quoi il est possible que Shwartzman doive laisser sa place au Norvégien.

Mise à jour 17h40 : Helmut Marko a confirmé que Red Bull l’engagerait en F2 l’année prochaine. Ainsi, il pourrait aller chez Hitech Racing ou Carlin, deux équipes sur lesquelles les couleurs Red Bull apparaissent cette année.