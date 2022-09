F2, Zandvoort : Pole position pour Drugovich

Par Camille Komaël 2 septembre 2022 - 19:46





Après une séance d’essais libres dominée par Jack Doohan et perturbée par deux drapeaux rouges (sorties de Beckmann et Vesti), les qualifications démarrent sous le soleil et par une température ambiante agréable, avec une température de piste bien plus élevée que le matin. Les tours de sortie des stands sont par conséquents bien lents, afin de bien préparer ses pneus. C’est le leader du championnat Felipe Drugovich qui signe le premier chrono de référence en 1.21.915, avant que Doohan ne le batte de presque deux dixièmes. Hauger a tout juste le temps de se placer troisième devant Théo Pourchaire, quand le drapeau rouge est brandi : Pourchaire est sorti de la piste au virage 3.

Le Français va bien mais il faut réparer les barrières. Quand le feu redevient vert à la sortie des stands, il y a évidemment la queue pour reprendre la piste. Iwasa réussit à améliorer et à se positionner en deuxième place, devant Sargeant. Mais Doohan repasse devant eux assez nettement. Les pilotes retournent alors aux stands pour chausser cette fois de nouveaux pneus tendres.

Lors de ces derniers tours lancés, c’est d’abord Iwasa qui s’installe en pole provisoire, puis Sargeant our seulement deux millièmes... mais Drugovich ne laisse rien à ses concurrents et il reprend la pole en 1.20.713, cinq dixièmes devant les Carlin. Seul Doohan réussit à s’approcher du Brésilien - à deux dixièmes tout de même - tandis que Verschoor à domicile parvient à s’intercaler entre les deux Carlin, ce qui n’était pas facile vu l’écart infime entre les deux ! Ces trois pilotes se tiennent en trois millièmes !

Un deuxième drapeau rouge vient interrompre la séance à quatre minutes de la fin : Jehan Daruvala est parti en tête à queue. Ayant déjà utilisé leurs pneus tendres neufs, la plupart des pilotes reste aux stands quand la session reprend. Felipe Drugovich s’élancera donc en pole dimanche pour la course principale et empoche deux points supplémentaires. Jack Doohan sera à ses côtés en première ligne, tandis que Sargeant termine un millième devant Verschoor, lui-même un millième devant Iwasa. Lawson a signé le sixième chrono devant Hauger et Vips. Neuvième et dixième, Armstrong et Novalak seront en première ligne demain pour la course sprint.