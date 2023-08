F2, Zandvoort : Crawford signe la pole dans une séance perturbée

Par Camille Komaël 25 août 2023 - 15:46





C’est le retour de la F2 ce week-end à Zandvoort, et Bearman - qui avait signé la dernière pole en date à Spa - a été le plus rapide lors de la séance d’essais libres ce matin. En ce début d’après-midi, il fait beau sur le circuit néerlandais pour le lancement des trente minutes de qualifications. Contrairement à d’habitude, et vu le risque de trafic autour du circuit assez court, tous les pilotes ne s’élancent pas au moment du feu vert à la sortie des stands. Il valait peut-être effectivement mieux car même comme ça Doohan et Martins se gênent alors qu’ils sont sur le point de débuter leur premier tour lancé et doivent lever le pied. Hadjar signe le premier chrono de référence en 1.21.732, avant que Doohan ne le batte de presque quatre dixièmes, tandis que Hauger se place derrière l’Australien.

Dix minutes se sont écoulées depuis le début de la séance quand Crawford prend le meilleur chrono en 1.21.210, devant Vesti. Le Danois ne reste pas longtemps dans cette position, Hauger revient en deuxième position, à seulement 34 millièmes de Crawford. Les pilotes reviennent tous aux stands pour la traditionnelle pause de mi-séance. Les monoplaces sont chaussées de pneus tendres neufs et repartent pour les derniers chronos. Mais Crawford abime son aileron avant dans un contact avec Novalak dans la voie des stands : il ne peut donc pas s’élancer pour un tour rapide et retourne aux stands. Il n’en sera finalement pas pénalisé puisque le drapeau rouge vient interrompre l’effort de ses concurrents : Daruvala est parti en tête à queue au virage 3.

Une fois la monoplace de l’Indien dégagée, la session peut repartir... pour peu de temps ! Un nouveau drapeau rouge est brandi alors que seul Maloney a pu améliorer, passant de la 20è à la 4è place. Cette fois c’est Correa qui est planté dans le bac à graviers au virage 10. Hauger peut enrager : le Norvégien semblait bien parti pour battre le chrono de la pole provisoire, mais il lui manquait quelques mètres pour passer la ligne avant le drapeau rouge...

Quand la session repasse au vert, seul Maloney reste aux stands. Une nouvelle fois Hauger améliore ses secteurs, mais il ne peut toujours pas en profiter : un troisième drapeau rouge interrompt - définitivement cette fois - la session ! Novalak a tapé les barrières au virage 3 et il ne reste que 49 secondes au chrono : la séance s’arrête là.

On retrouve donc Crawford en pole devant Hauger et Vesti. Maloney - seul pilote à avoir pu améliorer en fin de séance parmi les drapeaux rouges - partira quatrième dimanche. Doohan est cinquième devant Bearman et Correa. Un trio français conclut le top 10 : Martins, Hadjar et Pourchaire dans cet ordre. Les deux derniers se partageront la première ligne demain pour la course sprint.