F2, Zandvoort, Course sprint : Pas de point pour une "course" tronquée

Par Camille Komaël 26 août 2023 - 14:37





Il pleut à Zandvoort en ce début d’après-midi pour la course sprint avec la grille inversée. Pourchaire est en pole devant Hadjar et Martins, mais le pilote ART ne se placera pas sur la première place de la grille de départ : il doit rentrer aux stands pour un problème sur sa monoplace. C’est donc Hadjar qui hérite de la première place, mais le départ se fait d’abord sous régime de la voiture de sécurité, avant d’être lancé. Pourchaire a pu rejoindre le peloton en dernière position.

Hadjar relance assez tard afin de se protéger des attaques de Martins, tandis que derrière eux Bearman prend la troisième place à Correa au premier virage. Mais quelques mètres plus loin, Maini et Crawford entrent en contact et Boschung ne peut éviter de rentrer à son tour dans Maini : les deux Campos se chevauchent. Les pilotes vont bien mais la voiture de sécurité revient bien évidemment de suite en piste, avant que finalement le drapeau rouge soit brandi car il faut réparer les barrières.

Après cette pause, la course reprend sous la voiture de sécurité pour 22 minutes affichées au chrono, mais de la pluie forte arrive sur le circuit et la visibilité est quasi nulle. Dans ces conditions, la course est encore arrêtée par drapeau rouge, mais cette fois définitivement. Vu le peu de tours effectués, il n’y aura pas de point accordé. Hadjar est déclaré premier devant Martins et Bearman. Correa se place quatrième devançant Maloney, Doohan, Vesti et Novalak. Hauger et Daruvala concluent le top 10.